На Хмельниччині розбилася автівка, в якій їхала родина: є загиблі

Водій не впорався з керуванням.

На Хмельниччині сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій одна людина загинула, ще двоє, серед них п'ятирічна дитина — травмувались.

Про це повідомляє поліція Хмельницької області.

38-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Volkswagen, не впорався з керуванням — машина з'їхала з проїжджої частини та перекинулася.

"Внаслідок аварії водій від отриманих травм водій загинув на місці. Його 35-річна дружина та 5-річний син отримали тілесні ушкодження та були ушпиталені до лікарні", — йдеться в повідомленні поліції.

Слідчі Хмельницького районного управління поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, в Миколаївській області сталася масштабна ДТП. Внаслідок зіткнення легкового автомобіля BMW 330D, позашляховика Ford Ranger і вантажівки Mercedes Benz Sprinter 519 CDI загинуло двоє людей.

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