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На Хмельниччині ще дві церкви вийшли зі складу Московського патріархату: вже понад десять звернень

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На Хмельниччині ще дві церкви вийшли зі складу Московського патріархату: вже понад десять звернень

Pexels

Переходи відбуваються у різних громадах регіону.

У Шепетівському районі Хмельницької області дві релігійні громади, що належали Московському патріархату, перейшли у Православну церкву України.

Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

Крім того, з’явилася інформація про рішення щодо переходу релігійних громад до Православної церкви України ще у 18 населених пунктах Хмельницького і Шепетівського районів.

Як повідомлялося, на Львівщині дві церковні громади вийшли з-під влади Московського патріархату.

Нагадаємо, російське вторгнення несе руйнування церквам, мечетям, синагогам і релігійним освітнім закладам у різних регіонах України.

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