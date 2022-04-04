На Хмельниччині ще дві церкви вийшли зі складу Московського патріархату: вже понад десять звернень

У Шепетівському районі Хмельницької області дві релігійні громади, що належали Московському патріархату, перейшли у Православну церкву України.

Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

За його словами, загалом до обласної військової адміністрації вже звернулось 13 релігійних громад з Хмельницького району, які будуть продовжувати свою діяльність в статусі незалежних православних громад.

"Тобто ці релігійні громади виходять з під впливу РПЦ", - наголосив він.