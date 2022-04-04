На Хмельниччині ще дві церкви вийшли зі складу Московського патріархату: вже понад десять звернень

Переходи відбуваються у різних громадах регіону.
У Шепетівському районі Хмельницької області дві релігійні громади, що належали Московському патріархату, перейшли у Православну церкву України.
Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.
Крім того, з’явилася інформація про рішення щодо переходу релігійних громад до Православної церкви України ще у 18 населених пунктах Хмельницького і Шепетівського районів.
Як повідомлялося, на Львівщині дві церковні громади вийшли з-під влади Московського патріархату.
Нагадаємо, російське вторгнення несе руйнування церквам, мечетям, синагогам і релігійним освітнім закладам у різних регіонах України.