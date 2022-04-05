На Хмельниччині шахраї обдурили переселенців, які шукали житло

Поліцейські шукають зловмисників.

У Хмельницькій шахраї ошукали переселенця з Донецької області: правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомили у пресслужбі обласної поліції.

Зазначається, що 60-річний мешканець Краматорська приїхав до обласного центру разом із дружиною. Оскільки у місті сім'я не змогла знайти житло, почала пошуки в райцентрах.

У Мережі знайшли оголошення про здавання будинку в Шепетівці. Чоловік надіслав тисячу гривень завдатку. Після цього подружжя вирушило до міста, де забронювали помешкання. Втім, за вказаною адресою будинку не було. Натомість на його місці розташоване підприємство. Зв’язок з "орендодавцем" зник. Потерпілі звернулися до поліції.

Правохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "шахрайство". Наразі шукають зловмисників.

Як повідомлялося, у Хмельницькій області вирішили боротися з недобросовісними власниками квартир, які через високий попит на житло серед переселенців сильно збільшили вартість оренди. За місяць війни 35 українців поскаржились у Бюро економічної безпеки на завищені ціни на житло в регіоні.

Читайте також: