На Хмельниччині школяр працював на ринку під час "дистанційки": як покарали горе-батьків

У Кам’янці-Подільському на Хмельниччині учень дев’ятого класу одного з ліцеїв міста працював на ринку під час дистанційного навчання.

Про це повідомили у службі у справах дітей Кам'янець-Подільської міської ради.

Неповнолітнього помітили під час сумісного з поліцією рейду по виявленню дітей, які можуть постраждати у зв’язку із погіршенням погодних умов.

Дитина працювала на ринку замість навчання / Фото: Служба у справах дітей Кам'янець-Подільської міської ради

Хлопець займався підробітком на ринку — підвозив товар. Його доставили додому та передали матері. З нею провели роз’яснювальну бесіду та наголосили про відповідальність за виховання та навчання дитини.

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