На Хмельниччині школяр працював на ринку під час "дистанційки": як покарали горе-батьків

Хлопець працював на ринку замість онлайн навчання.
У Кам’янці-Подільському на Хмельниччині учень дев’ятого класу одного з ліцеїв міста працював на ринку під час дистанційного навчання.
Про це повідомили у службі у справах дітей Кам'янець-Подільської міської ради.
Неповнолітнього помітили під час сумісного з поліцією рейду по виявленню дітей, які можуть постраждати у зв’язку із погіршенням погодних умов.
Хлопець займався підробітком на ринку — підвозив товар. Його доставили додому та передали матері. З нею провели роз’яснювальну бесіду та наголосили про відповідальність за виховання та навчання дитини.
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