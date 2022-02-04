На Хмельниччині сільські голови обкрадали померлих односельчан

За допомогою підроблених заповітів у сільських радах привласнювали чужі земельні ділянки.

У Хмельницькі області передано до суду обвинувальні акти стосовно двох сільських голів, які підробляли заповіти померлих односельчан, щоб заволодіння їхніми землями.

Про це повідомили у п’ятницю, 4 лютого, у Хмельницькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, в одному із сіл Летичівського району голова сільської ради скористалася майном давно померлих односельчан, які за життя нікому його не заповіли. На підставі підроблених нею заповітів її знайомі отримали у власність понад 5 га землі.

В іншому селі чиновниця оформила “липовий” заповіт на 3,3 га землі від імені померлого на ім’я свого чоловіка.

За фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення ( ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України) було відкрито кримінальне провадження. Слідство у справі завершене, обвинувальні висновки передано до суду.

Нагадаємо, що у місті Татарбунари Одеської області чоловік розкопав могилу та розбив труну, щоб побачити свого колишнього начальника мертвим.

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