На Хмельниччині скоротили комендантську годину: які обмеження тепер діятимуть

На Хмельниччині від 3 жовтня змінили тривалість комендантської години. Її обмеження діятимуть з 12 години ночі до 5 години ранку.

Про це повідомив керівник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"Хочу звернути увагу всіх жителів Хмельниччини, що в області знову активізувалися шахраї, що телефонують або розсилають листи від імені адміністрації, вимагають гроші. Невдовзі ми їх знайдемо. А вас всіх закликаю бути пильними і пам'ятати, що адміністрація не збирає фінансову допомогу. Все буде Україна! Разом до перемоги! Слава ЗСУ! Слава Україні", - додав Гамалій.

Раніше повідомили, що комендантська година у Волинській області триватиме від 00:00 до 05:00 години ранку.

Нагадаємо, нещодавно час комендантської години змінили у Житомирській області.

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