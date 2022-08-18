На Хмельниччині слідчий вимагав криптовалюту за нерозголошення інтимних фото подружжя

Правоохоронець назвав суму в 6 тисяч доларів, але оплатити просив в біткоїнах.

Під час чергового розслідування старший слідчий одного з районних управлінь поліції вилучив комп’ютер та фотоапарат. Серед іншого, на цифрових носіях були відомості, які власник хотів зберегти в таємниці. Зокрема, пікантні фото подружжя.

Про це повідомили в обласній прокуратурі Хмельницької області.

Слідчий побачив їх та вирішив скористатися ситуацією. Правоохоронець почав вимагати у чоловіка кошти, а у випадку відмови обіцяв оприлюднити приватні фото в Інтернеті.

Він вимагав 6 тисяч доларів США. Своє мовчання запропонував оплатити криптовалютою Bitcoin.

Не бажаючи оприлюднення пікантних даних, чоловік сплатив йому кошти в криптовалюті, а сам повідомив про факт вимагання до правоохоронних органів. Тим часом правоохоронець частину отриманих коштів в сумі 75 тисяч гривень встиг легалізувати через електронні системи обміну на власну банківську карту та розпорядився грішми на власний розсуд.

Слідчому оголосили підозру за фактом вимагання. Прокуратура вже направила до суду обвинувальний акт. Правоохоронця відсторонили від займаної посади, а на його майно наклали арешт.

Санкція статті передбачає покарання за скоєне у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Раніше стало відомо, що рівненський коп за місяць розпродав вилучені авто зі спецмайданчика і нажився на два мільйони гривень.

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