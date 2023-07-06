На Хмельниччині сталася смертельна ДТП з пасажирською маршруткою: подробиці

Серед потерпілих - шестеро дітей.
У четвер 6 липня, о 8:15 на Хмельниччині сталася смертельна ДТП за участі рейсової маршрутки та двох іномарок. Є загиблий та багато потерпілих.
Про це повідомили у відділі комунікацій поліції Хмельницької області.
Аварія стала у селі Вихрівка Кам’янець-Подільського району. За попередньою інформацією, 22-річний водій автомобіля Renault виїхав на зустрічну смугу руху. Там зіткнувся з Opel, а також пасажирським мікроавтобусом сполученим "Стара Ушиця-Хмельницький".
Водій Renault, житель Дунаєвецької тергромади, загинув на місці події. Водій мікроавтобуса та 20 пасажирів шпиталізували до лікарні. Серед потерпілих є шестеро дітей. Усі постраждалі мають тілесні ушкодження різного ступеня важкості.
Як повідомлялося, 5 липня у Полтавській області перекинувся мікроавтобус з військовими ЗСУ. Внаслідок аварії загинув один із пасажирів транспортного засобу, ще четверо - травмовані.