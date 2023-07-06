На Хмельниччині сталася смертельна ДТП з пасажирською маршруткою: подробиці

У четвер 6 липня, о 8:15 на Хмельниччині сталася смертельна ДТП за участі рейсової маршрутки та двох іномарок. Є загиблий та багато потерпілих.

Про це повідомили у відділі комунікацій поліції Хмельницької області.

Аварія стала у селі Вихрівка Кам’янець-Подільського району. За попередньою інформацією, 22-річний водій автомобіля Renault виїхав на зустрічну смугу руху. Там зіткнувся з Opel, а також пасажирським мікроавтобусом сполученим "Стара Ушиця-Хмельницький".

Водій Renault, житель Дунаєвецької тергромади, загинув на місці події. Водій мікроавтобуса та 20 пасажирів шпиталізували до лікарні. Серед потерпілих є шестеро дітей. Усі постраждалі мають тілесні ушкодження різного ступеня важкості.

У лікарні опинився водій автобуса та 20 пасажирів. / Фото: ГУ Національної поліції в Хмельницькій області

В аварії загинув водій Renault, який виїхав на зустрічку. / Фото: ГУ Національної поліції в Хмельницькій області

Працівники ДСНС гасять пожежу, яка виникла внаслідок зіткнення автомобілів на Хмельниччині. / Фото: ГУ Національної поліції в Хмельницькій області

На Хмельниччині в аварію потрапив автобус сполученим "Стара Ушиця-Хмельницький". / Фото: ГУ Національної поліції в Хмельницькій області

Смертельна ДТП в Хмельницькій області сталася за участі рейсової маршрутки та двох іномарок. / Фото: ГУ Національної поліції в Хмельницькій області

Як повідомлялося, 5 липня у Полтавській області перекинувся мікроавтобус з військовими ЗСУ. Внаслідок аварії загинув один із пасажирів транспортного засобу, ще четверо - травмовані.

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