На Хмельниччині стануть тривалішими відключення світла: що відомо про новий графік

У Хмельницькій області від понеділка, 30 січня, буде діяти новий графік погодинних відключень, у якому шість черг. Він розрахований на схему "6 на 3": відключення триватимуть шість годин, а електроенергія буде лише три години.

Про це повідомили в "Хмельницькобленерго".

У компанії наголошують, що запровадження шести черг дасть змогу більш справедливо здійснювати відключення та трохи збільшити час розподілу електричної енергії. Зазначаєься, що також можлива похибка під час перемикання черг в межах 20-40 хвилин.

"Наразі графік погодинних відключень розрахований на схему "6 на 3". Причиною такої схеми є ворожі масовані атаки на енергетичні об’єкти. В об’єднаній енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит електричної енергії", - йдеться у повідомленні.

Фото: Хмельницькобленерго.

Як тільки ситуація поліпшиться, а також на область доведуть більший ліміт, то графік погодинних відключень буде змінено під схему "4 на 4" або ж "4 на 12".

До слова, до 30 січня відключення відбуватимуться за графіком погодинних відключень, який містить чотири черги. Свою адресу можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, в енергосистемі України у суботу, 28 січня, дефіцит залишається значним. Найскладніша ситуація в Одеській області. Там через значні пошкодження відновлення планової схеми живленняпотребує більше часу, ніж раніше.

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