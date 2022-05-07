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На Хмельниччині священник не підтримав рішення громади вийти з МП: виніс з храму все церковне начиння

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На Хмельниччині священник не підтримав рішення громади вийти з МП: виніс з храму все церковне начиння

Єдина помісна Українська Православна Церква

У Хмельницькій області парафії продовжують виходии з Московського патріархату. 

У селі Бейзими, що на Ізяславщині, днями місцева парафія приєдналась до Православної Церкви України. Втім, священник рішення громади не підтримав.

Про це повідомив благочинний Ізяславського округу Православної церкви України Володимир Ковальчук.

"Невеличке село Ізяславського округу зробило також свій внесок у перемогу над ворогом, вийшовши з підпорядкування Московського патріархату і приєднавшись до Православної Церкви України. На жаль, місцевий священик не тільки не підтримав громаду, а ще й на передодні вивіз з храму все, що можна було. Навіть святий престіл, який повинен бути у храмі непорушним. Прикро за таких пастирів, які повинні душу свою покласти за своїх людей, а натомість їх обкрадають", - написав він.

Дії священнослужителя у храмі благочинний назвав мародерством. На фото, як він оприлюднив, видно: у храмі не залишилося нічого: голі стіни, підлога, немає образів, підсвічників тощо.

Як повідомлялося, московський Патріарх Кирило продовжує підтримувати вбивства та звірства російських окупантів в Україні. Священнослужитель щоразу вигадує нові виправдання для звірств військових РФ проти українців. Зокрема, він заявив: "Росія – миролюбна країна", а  служба в армії Росії – це "подвиг". 

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