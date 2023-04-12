На Хмельниччині у церквах УПЦ МП знайшли ікону Миколи ІІ і літературу про "руську землю"

Після переходу двох храмів – у Хмельницькому і Старокостянтинові – до ПЦУ, парафіяни знайшли чимало "цікавинок", які не встигли забрати священники Московського патріархату.

У Старокостянтинові Хмельницької області у Різдво-Богородичного храму, громада якого перейшла з Московського патріархату до ПЦУ, виявили чимало проросійської літератури. Її не встигли забрати представники УПЦ МП.

Про це пише громадський активіст Сергій Худий у Facebook.

"Куди всі ці роки дивилося СБУ? На фото – маленька частина бібліотеки Церкви Різдва Богородиці у Старокостянтинові. Практично уся література і частина матеріальних цінностей були вивезені з храму ще перед зборами громади про перехід до ПЦУ. Це те, що не встигли забрати.

Різдвяні послання від патріарха Московського Кирила, "Сказанія о Руской зємлє", антипрививочна література – ось чим годували старокостянтинівців багато років.

Якщо це не російська церква, то навіщо їй така література? Відділення ФСБ у вигляді УПЦ МП мають бути заборонені в Україні!", – зазначив Сергій Худий.

Крім того місцевий блогер Андрій Попик опублікував фото з іншого храму УПЦ МП. Так, у Свято-Георгієвській церкві у Хмельницькому, яка теж нещодавно перейшла до ПЦУ, знайшли ікону-портрет російського царя Миколи ІІ, яка стояла просто на престолі у вівтарі.

Фото: facebook.com/andriipopyk

Нагадаємо, що останні події на Хмельниччині у Мережі вже називають "УПЦ МПадом". Після побиття добровольця ЗСУ представниками УПЦ МП низка церков регіону, зокрема кафедральні собори УПЦ МП у Хмельницькому та Шепетівці, перейшли до ПЦУ.

Також тривають суперечки за кафедральний собор Олександра Невського УПЦ МП у Кам'янці-Подільському.