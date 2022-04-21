На Хмельниччині у Великодню ніч не буде діяти комендантська година

На Хмельниччині у Великодню ніч не буде діяти комендантська година

У Великодню ніч традиційно відбуваються богослужіння та освячення великодніх кошиків у храмах, але війна в Україні внесла свої корективи у святкування.

Втім, у Хмельницькій, попри воєнний час, віряни зможуть потрапити до храмів на святкову службу. У регіоні у Великодню ніч комендантську годину вирішили скасувати. Вона не буде діяти від 23:00 23 квітня до 05:00 24 квітня.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

Зазначається, що такі зміни передбачені лише на Великодню ніч. Надалі комендантська година діятиме у встановлені терміни.

В обласній військовій адміністрації наголошують: під час богослужінь не варто нехтувати правилами безпеки. Так, у випадку виникнення повітряної тривоги необхідно буде перейти до найближчих укриттів.

Крім того, від 23 квітня в області скасовується заборона на продаж алкоголю. "Проте діятимуть окремі обмеження: дозволено продавати алкоголь в торговельній мережі від 10:00 до 17:00. У закладах ресторанного господарства - від 10:00 до 21:00", - зазначив Гамалій.

Як повідомлялося, у Запорізькій області на Великдень змінили тривалість комендантської години. Так, 22, 23 та 24 квітня вона триватиме від 19.00 до 05.00. Великодні нічні богослужіння скасували. Втім, деякі релігійні конфесії вирішили провести відправу онлайн.

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