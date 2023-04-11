На Хмельниччині у великодню ніч скоротили комендантську годину: скільки триватиме

У Хмельницькій області не скоротили комендантську годину у ніч проти 16 квітня. Втім, вона стане коротшою на дві години.

Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької ОВА.

У великодню ніч на території області комендантська година триватиме від 00.00 до 3.00. Наказ підписав перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

" У пасхальну ніч усе-таки будемо мати комендантську годину. Рекомендуємо усім утриматися від масових скупчень. Не нехтуйте своєю безпекою", - йдеться у дописі.

До слова, в Хмельницькій області "комендантська" діє від 00:00 до 05:00.

Як повідомлялося, на Великдень, 16 квітня, у Києві не скасовуватимуть комендантську годину. Вона триватиме, як і зазвичай, від 00:00 до 05:00.

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