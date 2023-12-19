На Хмельниччині учасник АТО відмовився від мобілізації через "направлення до психлікарні": суд його покарав

У Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили учасника бойових дій (від 2015 року), який відмовився від мобілізації, бо "спочатку хотів пройти лікування у психлікарні".

Про це йдеться у вироку Полонського районного суду Хмельницької області.

Чоловік проігнорував три повістки

За даними суду, підозрюваний - уродженець Херсона, учасник бойових дій від жовтня 2015 року. Він 2 травня 2023 року отримав повістку та повинен був 18 травня прийти до військкомату, проте він проігнорував це. Тоді 21 червня 2023 року йому повторно вручили повістку, але чоловік знову не прийшов.

30 червня він знову отримав повістку, яку теж проігнорував.

Підозрюваний на суді заявив, що йому не можна давати до рук зброю

На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся.

"Вказував на погане самопочуття як фізичне так і моральне. Вважає, що йому не можна давати в руки зброю. Повістки дійсно отримував, але вважав, що оскільки він має направлення в психлікарню, то мав би спочатку там полікуватися. Комісію лікарську проходив двічі, висновок - придатний", - йдеться у матеріалах суду.

Висновок судово-психіатричного експерта

Судово-психіатричний експерт надав свої висновки про те, що чоловік здоровий: "На період інкримінованого йому злочину психічним захворюванням не страждав, в стані тимчасового розладу психічної діяльності не знаходився, усвідомлював свої дії та міг керувати ними, в стані тимчасового розладу душевної діяльності, в іншому психічного розладі не знаходився, на теперішній час психічним захворюванням, в тому числі і тимчасовим не страждає".

Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним за 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Міноборони прокоментували вручення повісток у публічних місцях.

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