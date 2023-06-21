На Хмельниччині уламки збитих дронів впали на дах приватного будинку: фото

Вночі проти 21 червня сили ППО збили безпілотники, якими російські окупанти атакували Хмельницьку область. Уламки дронів пошкодили приватний будинок.

Фото наслідків оприлюднило "Суспільне".

Зазначається, що один з уламків збитого дрона впав на дах приватного будинку в одному з районів Хмельниччини. На місці виникла пожежа. Зайнялося 80 квадратних метрів площі, побутова техніка, одяг власників.

За її словами кореспондентів видання, пошкоджено гостьовий будинок. На момент пожежі там нікого не було.

Уламки збитих дронів впали на дах будинку. / Фото: Суспільне

На місці падіння уламків збитих дронів виникла пожежа. / Фото: Суспільне

Силам ППО вдалося збити усі шість ворожих дронів. / Фото: Суспільне

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги в Хмельницькій області, яка тривала від 03:40 до 05:22. Тоді в області сталися вибухи. Їх підтвердили в ОВА.

Зранку 21 червня стало відомо, що силам ППО вдалося збити усі ворожі дрони, що летіти на область. Втім, падіння їхніх уламків спричинили пошкодження. Минулося без потерпілих та загиблих.

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