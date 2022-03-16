На Хмельниччині в ДТП потрапив мікроавтобус з переселенцями (фото)

На Хмельниччині в ДТП потрапив мікроавтобус з переселенцями (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 16 березня, близько 6:00.

На Хмельниччині в ДТП потрапив мікроавтобус з переселенцями: 7 осіб загинуло, 9 — травмовано, передає Національна поліція України.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 16 березня, близько 6:00 години на трасі «Кропивницький — Знам‘янка» поблизу с. Лозова Волочиської тергромади. Наразі слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області продовжують роботу на місці події та з’ясовують усі обставини ДТП.

Автобус «Setar» під керуванням 61-річного жителя Донецької області зіткнувся із мікроавтобусом «Mercedes-Benz Sprinter» (дані водія встановлюються), який перевозив переселенців з м. Дніпро в напрямку Тернополя.

У результаті ДТП водій та шість пасажирів мікроавтобуса загинули на місці події. Ще 9 пасажирів транспортного засобу госпіталізовані до лікарні у Волочиськ. Наразі анкетні дані загиблих і потерпілих встановлюються. Водій та пасажир автобуса серйозно не постраждали.

Нагадаємо, у Туреччині перекинувся туристичний автобус: загинуло щонайменше шість людей.

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