На Хмельниччині від початку року виявили п’ять випадків лептоспірозу: два з них - у переселенців

На Хмельниччині від початку року виявили п’ять випадків лептоспірозу: два з них - у переселенців

Від людини до людини захворювання не передається.

Від початку 2022 року у Хмельницькій області виявили вже п’ять випадків лептоспірозу.

Про це з посиланням на лікарку-інфекціоністку Хмельницької міської інфекційної лікарні Олену Маркевич повідомляє Суспільне.

За словами медика, наразі у медичному закладі перебуває троє пацієнтів з діагнозом на лептоспіроз. Два випадки зафіксовано у внутрішньо переміщених осіб.

"Стан середньої важкості. Деякі видужують. Один хворий виписався недавно. Також був випадок, коли хвора мала і лептоспіроз, і коронавірусну інфекцію. У 2021 році за цей період, три місяці, в місті Хмельницькому був один, в області - до трьох випадків. Інфекційні хвороби вони всі перебігають хвилеподібно. Один рік їх менше, один рік їх більше", каже інфекціоністка.

За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, лептоспіроз - небезпечна зоонозна (спільна для тварин та людей) інфекційна хвороба. Симптоми варіюються від легких (головний біль, гарячка, біль у м’язах, почервоніння очей, діарея, висипання) до серйозних (ураження нирок, печінки, менінгіт) і навіть летальних (при несвоєчасному зверненні за медичною допомогою та лікуванні).

Джерелами збудників лептоспірозу є інфіковані тварини – переважно дрібні ссавці (мишовидні та водоплаваючі гризуни). Від людини до людини захворювання не передається.

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