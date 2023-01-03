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На Хмельниччині відбудуться позапланові відключення світла: що сталося

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На Хмельниччині відбудуться позапланові відключення світла: що сталося

Мешканців Хмельницької області попередили про позапланові відключення електроенергії.

У кількох громадах Хмельниччини у вівторок, 3 січня, відбудеться позапланове відключення світла у зв'язку з ремонтними роботами.  

Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"У зв'язку з проведенням ремонтних робіт сьогодні буде відключено електроенергію у наступних ОТГ: Славутській, Старокостянтинівській, Шепетівській, частково Красилівській", - розповів він.

Гамалій також зазначив, що час відключення невідомий.

Нагадаємо, у Києві 3 січня застосовано екстрені відключення світла. Графіки не діють. Тим часом Київська область повністю забезпечена електроенергією, відключень немає.

У Львівській області відновлюють відключення електроенергії за графіками, яке призупинили вранці 2 січня.

Як розповів міністр енергетики Герман Галущенко, графіки відключень світла залишаться в Україні до кінця зими.

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Дата публікації
Перегляди
583
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