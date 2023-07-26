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На Хмельниччині вирувала негода: з будинків позривало дахи, повалило дерева (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На Хмельниччині вирувала негода: з будинків позривало дахи, повалило дерева (фото)

На Хмельниччині буревій повалив дерева. / Фото: ДСНС у Хмельницькій області

На Хмельниччині буревій позривав дахи з будинків.

На півдні Хмельницької області 25 липня вирувала негода – буревій повалив дерева, пошкодив лінії електропередач та позривав дахи на будинках і закладах освіти.  

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Хмельницькій області.

"Увечері, 25 липня, на території Кам’янець-Подільського району пройшов сильний буревій, що супроводжувався потужним вітром, градом та зливою. Найбільше руйнувань внаслідок несприятливих погодних умов зазнали населені пункти Закупненської та Чемеровецької територіальних громад. Повалені дерева перешкоджали руху автотранспорту дорогами, пошкоджені лінії електропередач, зірвані дахи з приватних будинків, садочків, шкіл та гімназій", - розповіли надзвичайники.

На Хмельниччині через негоду з будинків позривало дахи. / ©
На Хмельниччині через негоду з будинків позривало дахи.
На Хмельниччині через негоду з будинків позривало дахи. / ©
На Хмельниччині через негоду з будинків позривало дахи.
На Хмельниччині через негоду з будинків позривало дахи. / ©
На Хмельниччині через негоду з будинків позривало дахи.
На Хмельниччині буревій повалив дерева. / ©
На Хмельниччині буревій повалив дерева.

Від ДСНС залучили вісім одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки та 37 надзвичайників. Окрім того, працюють бригади державного підприємства "Хмельницький облавтодор" та енергетики. Ремонтно-відновлювальні роботи тривають.

Нагадаємо, у Закарпатській області 24 липня стався обвал трьох секцій транспортного мосту, є постраждалі. Місцева влада розповіла про причина падіння.

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Дата публікації
Перегляди
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