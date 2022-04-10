На Хмельниччині висадили парк як пам’ять про загиблих на війні дітей: дерева прикрасили янголятами

На Хмельниччині висадили парк як пам’ять про загиблих на війні дітей: дерева прикрасили янголятами

Також у парку встановили хрест.

У селі Давидківці Хмельницької області створили імпровізований парк, який буде нагадувати про загиблих під час війни дітей.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на ініціаторку створення парку Наталію Коцюбу.

В парку висадили майже 200 дерев, серед яких дуби, ялини, калина і бузок. Крім того, там встановили хрес. Його прикрасили дитячими іграшками, а висаджені дерева паперовими янголятами.

"Понад місяць іде бійня, страшна кривава бійня у нас, яка забирає життя дітей, ні в чому не повинних дітей. І ми з громадою, так як ми мами і багато у нас молодих мам, дуже важко це переживаємо. Ми подали таку ідею, що давайте зробимо у нас Парк пам’яті цим діткам. Я думаю, що це буде гарне місце пам’яті про цих діток. І дерева будуть символізувати їхнє земне життя, а пам’ятати ми їх будемо в своїх серцях вічно", - каже Наталя Коцюба.

У парку в майбутньому також планують встановити капличку.

Як повідомлялося, від початку повномасштабної війни в Україні російські окупанти вбили 177 дітей, більше 336 отримали поранення. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 108, Київській - 93, Харківській - 76, Чернігівській - 51, Миколаївській - 40, Луганській - 35, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.