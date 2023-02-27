На Хмельниччині вітчим кілька разів протягом року ґвалтував малолітню падчерку

Зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі.

У Полонному на Хмельниччині зловмисник кілька разів протягом року зґвалтував малолітню падчерку.

Про це повідомляє місцеве видання "День за днем" з посиланням на матеріали Єдиного державного реєстру судових рішень.

"Чоловік, проживаючи спільно як член сім’ї, та будучи вітчимом, достовірно знаючи, що дівчинка є малолітньою, користуючись її безпорадним станом, оскільки остання внаслідок малолітства не могла чинити опір, порушуючи нормальний психічний та соціальний розвиток малолітньої потерпілої, з метою задоволення своєї статевої пристрасті, отримання сексуального задоволення, вчиняв із нею дії сексуального характеру, пов’язані із вагінальним проникненням в її тіло з використанням геніталій, без добровільної згоди потерпілої", — йдеться в матеріалах кримінального провадження.

Один із випадків стався у червні минулого року. Тоді вітчим зґвалтував дитину, коли вона спала. Аналогічний випадок стався у вересні.

У грудні того ж року зловмисник роздягнувся перед дівчинкою до спідньої білизни. Вона побігла до сусідньої кімнати та закрилася на ключ. Зловмисник зумів відкрити двері та знову зґвалтував дитину.

"Відтак, обвинувачений кілька разів вчинив кримінальне правопорушення щодо особи, яка не досягла 14-річного віку", — йдеться в повідомленні суду.

Зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що в в Одесі двоє товаришів зґвалтували неповнолітню і знімали це на відео. Також повідомлялося, що на Дніпропетровщині до 11 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який зґвалтував 8-річну племінницю.

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