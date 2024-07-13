Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Хмельниччині виявили тіло хлопця, якого розшукували три дні

На Хмельниччині виявили тіло хлопця, якого розшукували три дні

Водолази дістали тіло хлопця / Фото: Управління ДСНС України у Закарпатській області

Причина трагедії невідома.

У Нетішині Хмельницької області рятувальники дістали тіло 15-річного підлітка з місцевого озера. Пошукова операція тривала упродовж трьох днів.

Про це "Суспільне" повідомив очільник відділу агітаційно-пропагандистської роботи ГУ ДСНС у Хмельницькій області Віталій Гричанюк.

"9 липня о 15:05 до Служби "101" надійшло повідомлення про те, що потрібна допомога у пошуку потопельника в озері у Нетішині Шепетівського району. Для цього були залучені рятувальники 8 Державної пожежно-рятувальної частини й водолази Славутської міської рятувально-водолазної служби", — пояснив Віталій Гричанюк.

З його слів, причину та обставини випадку встановлюють правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області потонув 14-річний хлопчик, який відпочивав з батьками. 

Трагедія на морі: в Одесі втопився відпочивальник на закритому пляжі

Трагедія на морі: в Одесі втопився відпочивальник на закритому пляжі

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація