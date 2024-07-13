На Хмельниччині виявили тіло хлопця, якого розшукували три дні

У Нетішині Хмельницької області рятувальники дістали тіло 15-річного підлітка з місцевого озера. Пошукова операція тривала упродовж трьох днів.

Про це "Суспільне" повідомив очільник відділу агітаційно-пропагандистської роботи ГУ ДСНС у Хмельницькій області Віталій Гричанюк.

"9 липня о 15:05 до Служби "101" надійшло повідомлення про те, що потрібна допомога у пошуку потопельника в озері у Нетішині Шепетівського району. Для цього були залучені рятувальники 8 Державної пожежно-рятувальної частини й водолази Славутської міської рятувально-водолазної служби", — пояснив Віталій Гричанюк.

З його слів, причину та обставини випадку встановлюють правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області потонув 14-річний хлопчик, який відпочивав з батьками.

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