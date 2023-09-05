На Хмельниччині військові через Інтернет продавали крадену амуніцію ЗСУ – фото

ДБР викрило злочинну схему продажу через Інтернет викраденої амуніції для українських військових.

У Хмельницькій області правоохоронці викрили двох військових і трьох цивільних, які продавали через Інтернеті викрадений із військової частини одяг та іншу військову амуніцію.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Так, зловмисники онлайн продавали термобілизну, військову форму, саперні лопатки, військові фляги, військове взуття тощо. На етикетках було вказано "Власність ЗСУ. Не для продажу".

Крадена військова амуніція для ЗСУ

Крадена військова амуніція для ЗСУ

Затримані військові, яких підозрюють у викраденні речей для ЗСУ

Крадена військова амуніція для ЗСУ

Правопорушники розгорнули свою діяльність у місті Кам’янець-Подільському Хмельницької області. До схеми було залучено щонайменше двоє військовослужбовців однієї з військових частин та ще троє цивільних осіб.

Військові викрадали майно, придбане коштом держави, та передавали цивільним учасникам схеми, які забезпечували продаж речей через Інтернет-платформу.

Також зловмисники приймали й окремі "замовлення" від громадян та підшукували відповідне військове майно на продаж. Отримані гроші вони ділили між собою.

"31 серпня 2023 року правоохоронці провели 15 обшуків на складах військової частини, за місцем проживання осіб, причетних до вчинення злочину, та місцем зберігання викраденого майна. За результатами обшуків виявлено та вилучено банківські картки, засоби зв’язку, записи із "чорною бухгалтерією", тисячі одиниць військового спорядження. Остаточну суму завданих державі збитків буде встановлено за результатами експертиз", - йдеться у повідомленні.

Попередня кваліфікація правопорушення: викрадення та привласнення військового майна, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

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