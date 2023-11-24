На Хмельниччині водій мікроавтобуса на смерть збив велосипедиста: подробиці

Вчора, 23 листопада, близько 21:00 години сталася аварія неподалік села Сергіївка на Волочищині. Внаслідок ДТП загинув 17-річний хлопець.

Про це повідомляє Головне управління нацполіції у Хмельницькій області.

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Як зазначають правоохоронці, 40-річний тернополянин, рухаючись на мікроавтобусі Mercedes-Benz Sprinter, допустив наїзд на 17-річного велосипедиста, жителя с. Бубнівка. На жаль, внаслідок отриманих травм юнак загинув на місці події.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Наразі встановлюють усі обставини події.

Раніше на Рівненщині мікроавтобус врізався у бетонний блокпост. Серед постраждалих – діти.

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