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На Хмельниччині водій мікроавтобуса на смерть збив велосипедиста: подробиці

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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На Хмельниччині водій мікроавтобуса на смерть збив велосипедиста: подробиці

Водій мікроавтобуса збив велосипедиста

Шансів вижити юнак не мав.

Вчора, 23 листопада, близько 21:00 години сталася аварія неподалік села Сергіївка на Волочищині. Внаслідок ДТП загинув 17-річний хлопець.

Про це повідомляє Головне управління нацполіції у Хмельницькій області.

Деталі

Як зазначають правоохоронці, 40-річний тернополянин, рухаючись на мікроавтобусі Mercedes-Benz Sprinter, допустив наїзд на 17-річного велосипедиста, жителя с. Бубнівка. На жаль, внаслідок отриманих травм юнак загинув на місці події.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Наразі встановлюють усі обставини події.

Раніше на Рівненщині мікроавтобус врізався у бетонний блокпост. Серед постраждалих – діти.

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Дата публікації
Перегляди
156
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