У Хмельницькій області водій мікроавтобуса збив 13-річного хлопчика: дитину ушпиталили (фото)

У підлітка - перелом ноги.

В с. Копачівка Хмельницької області мікроавтобус збив 13-річного підлітка. ДТП сталася 5 лютого близько 15:30.

Як повідомили у пресслужбі поліції області, 63-річний житель с. Завалійки, за кермом мікроавтобуса "Форд Транзит", скоїв наїзд на 13-річного місцевого жителя.

Внаслідок ДТП підліток отримав перелом ноги і був госпіталізований у травматологічне відділення Хмельницької міської дитячої лікарні.

Автомобіль правоохоронці помістили на арештмайданчик. За цим фактом слідчі Хмельницького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

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