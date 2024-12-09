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На Хмельниччині водій на швидкості на смерть збив подружжя

На Хмельниччині водій на швидкості на смерть збив подружжя

У ДТП загинули дві людини Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Чоловік та жінка переходили дорогу.

На Хмельниччині сталася ДТП, у якій загинули чоловік та його дружина.

Про деталі повідомили у поліції регіону. 

"Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі сполученням "Житомир — Чернівці". 69-річний житель міста Дунаївці, керуючи автомобілем Fiat, наїхав на подружжя пенсіонерів, 75 та 76 років, які в цей час переходили дорогу", - йдеться у повідомленні відомства. 

Внаслідок аварії від отриманих травм пішоходи загинули на місці події.

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, на Одещині водій трактора не помітив, що розчавив дитину. 

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