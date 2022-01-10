На Хмельниччині водій вантажівки на швидкості злетів у кювет і задавив пішохода

Вантажівка була з причепом. Водій не впорався з керуванням.
На Хмельниччині сталася страшна дорожньо-транспортна пригода: водій вантажівки не впорався з керуванням та вилетів у кювет, де задавив пішохода.
Про це пише Depo.Хмельницький.
Як з'ясувалося, інцидент стався поряд із селищем Слобідка-Кульчієвецька у Кам'янці-Подільському районі. Там водій вантажівки з причепом на швидкості не впорався з керуванням, вилетів у кювет, перекинувся та збив пішохода.
На місці події працювали слідчі по ДТП та рятувальники, які витягли тіло загиблого пішохода з-під транспортного засобу.
Що саме спричинило те, що сталося, встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, що у Чернігівській області, на автошляху М-02 “Кіпті - Глухів - Бачівськ”, сталася ДТП. Зіткнулися легковий автомобіль та мікроавтобус.
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