На Хмельниччині водій вантажівки на швидкості злетів у кювет і задавив пішохода

На Хмельниччині водій вантажівки на швидкості злетів у кювет і задавив пішохода

Вантажівка була з причепом. Водій не впорався з керуванням.

На Хмельниччині сталася страшна дорожньо-транспортна пригода: водій вантажівки не впорався з керуванням та вилетів у кювет, де задавив пішохода.

Про це пише Depo.Хмельницький.

Як з'ясувалося, інцидент стався поряд із селищем Слобідка-Кульчієвецька у Кам'янці-Подільському районі. Там водій вантажівки з причепом на швидкості не впорався з керуванням, вилетів у кювет, перекинувся та збив пішохода.

На місці події працювали слідчі по ДТП та рятувальники, які витягли тіло загиблого пішохода з-під транспортного засобу.

Що саме спричинило те, що сталося, встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, що у Чернігівській області, на автошляху М-02 “Кіпті - Глухів - Бачівськ”, сталася ДТП. Зіткнулися легковий автомобіль та мікроавтобус.

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