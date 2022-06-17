На Хмельниччині вулицю назвали на честь Валерія Залужного

У селищі Стара Синява Хмельницької області одну з вулиць та провулків назвали на честь Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Раніше ця вулиця назвалась іменем радянського військового командувача Георгія Жукова.
Відповідне рішення ухвалили на сесії Старосинявської селищної ради.
Загалом у Старосинявській громаді перейменували 78 вулиць, які були пов'язані з російськими або радянськими назвами.
У населених пунктах були перейменовані вулиці Жовтнева, Будьоного, Рокосовського, Кірова, Щорса, Гагаріна, Терешкової, Чкалова, Горького та інші, назви яких асоціюються з СРСР та Росією.
Нагадаємо, у Рівному 9 червня у центральному парку демонтували могилу більшовика Олеко Дудича. Останки тіла більшовика перепоховають на Дубенському кладовищі у Рівному.
Також у Дніпрі знищили десятки символів радянщини.
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