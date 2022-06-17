На Хмельниччині вулицю назвали на честь Валерія Залужного

На Хмельниччині вулицю назвали на честь Валерія Залужного

У селищі Стара Синява Хмельницької області одну з вулиць та провулків назвали на честь Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Раніше ця вулиця назвалась іменем радянського військового командувача Георгія Жукова.

Відповідне рішення ухвалили на сесії Старосинявської селищної ради.

Загалом у Старосинявській громаді перейменували 78 вулиць, які були пов'язані з російськими або радянськими назвами.

У населених пунктах були перейменовані вулиці Жовтнева, Будьоного, Рокосовського, Кірова, Щорса, Гагаріна, Терешкової, Чкалова, Горького та інші, назви яких асоціюються з СРСР та Росією.

Нагадаємо, у Рівному 9 червня у центральному парку демонтували могилу більшовика Олеко Дудича. Останки тіла більшовика перепоховають на Дубенському кладовищі у Рівному.

Також у Дніпрі знищили десятки символів радянщини.

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