На Хмельниччині за колабораціонізм засудили радника міського голови

Прихильником "руского міра" виявився радник міського голови однієї із місцевих рад області. Чиновника визнали винним у здійсненні колабораційної діяльності.

Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької обласної прокуратури.

Зазначається, що у квітні 2022-го у виконавчому комітеті під час обговорення подій, які відбуваються на території країни, чоловік публічно заперечував факт збройної агресії Російської Федерації проти України.

Вироком Старокостянтинівського районного суду зрадника засуджено. Йому призначено максимальну міру покарання: позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування або органах, що надають публічні послуги, терміном на 15 років.

Як повідомлялося, в Івано-Франківську арештували проросійського 63-річного пропагандиста. Йому повідомили про підозру за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, а також глорифікацію її учасників. Зловмисника взяли під варту за клопотанням прокурорів.

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