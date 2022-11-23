На Хмельниччині засудили експосадовця: привласнив майже 900 тис. грн

Чоловік отримав сім років тюрми.

На Хмельниччині до в'язниці потрапив колишній заступник директора з фінансово-економічних питань одного з державних підприємств Славути. Його засудили до семи років тюрми.

Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

Зазначається, що протягом 2018-го 47-річний чоловік, маючи право доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів та електронно-цифровий ключ, вносив неправдиві відомості про перерахування грошей на рахунок приватного підприємця. Робив це за нібито придбані товари. Втім, будь-які будівельні матеріали та обладнання державному підприємство не отримувало. Завдяки своїм махінаціям зловмисник збагатився на 858 400 гривень.

Правоохоронці вручили посадовцеві підозру за двома статтями: несанкціоновані дії з інформацією та привласнення майна.

Шепетівський міськрайонний суд визнав екс-заступник держпідприємства винним та засудив до семи poків в’язниці з позбавленням права обiймати посади, пов’язані з реалiзацiєю адмiнiстративно-господарських або адмiнiстративно-розпорядчих функцій терміном на три роки, з конфiскацiєю усього майна, окрім житла. Також чоловік сплатить усю завдану державному підприємству матеріальну шкоду.

Як повідомлялося, чиновники у Запоріжжі організували масштабну корупційну схему, згідно з якою за певну суму у пришвидшених строках оформлювали документи для виїзду на окуповану територію. Щоденний незаконний прибуток порушників складав 2 мільйони гривень.

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