На Хмельниччині засудили пенсіонера, який убив рідного сина

У Хмельницькій області засудили пенсіонера, який під час сварки убив рідного сина.

За обвинувачення Кам’янець-Подільської окружної прокуратури суд визнав винним 70-річного чоловіка в умисному вбивстві 46-річного сина. Його засудили до семи років позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслжубі поліції Хмельницької області.

Нещасний випадок стався у березні в селі Пільний Мукарів в Дунаєвецькому районі. Того дня саме святкували день народження засудженого. Під час застілля і розпивання алкогольних напоїв між рідними виник конфлікт.

Слідство встановило, що під час конфлікту пенсіонер вдарив ножем свого 46-річного сина. Для нього удар став фатальним. Чоловік помер на місці події.

Як повідомлялося, на Сумщині чоловік вбив брата. Після чого облив тіло горючою речовиною, підпалив та почав копати яму, аби приховати сліди свого злочину. Завершити задумане йому не вдалося, бо додому повернулася їхня мати.

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