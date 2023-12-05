На Хмельниччині засудженому за ухилення від мобілізації повторно вручили повістку: чим усе закінчилось

У Хмельницькій області засудженому до іспитового терміну позбавлення волі повторно вручили повістку на службу в ЗСУ, проте чоловік знову відмовився. За це його засудили до 4 років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Славутського міськрайонного суду Хмельницької області.

У чому звинувачують чоловіка

За даними суду, чоловіка у лютому 2023 року засудили до 1 року та 6 місяців іспитового терміну за ухилення від мобілізації. Оскільки ВЛК визнала жителя Хмельниччини придатним до служби в ЗСУ, йому у березні 2023 року знову вручили повістку і у квітні він повинен був прийти до ТЦК і СП, проте проігнорував виклик.

13 квітня 2023 року чоловіку знову намагались вручити повістку, проте він категорично відмовився її отримувати.

Що розповів підозрюваний

На суді підозрюваний провину не визнав. Він заявив, що уже був засуджений до іспитового терміну через ухилення від мобілізації. Після рішення суду він прийшов органу пробації за викликом для постановки на облік. Там до інспектора зайшли чоловіки у цивільному та поцікавились ухилянтом.

Після цього працівники поліції наздогнали його на вулиці та запросили до військкомату. У ТЦК і СП його запитали, чи не передумав він і намагались вручити бойову повістку. Проте житель Хмельниччини відмовився "через хворобливий стан". Через кілька днів йому знову зателефонували з військкомату і хотіли вручили повістку, проте підозрюваний вкотре відмовився її брати.

Що сказали працівники ТЦК і СП

На суді працівники військкомату підтвердили, що після рішення суду двічі намагались вручити чоловіку бойові повістки, проте він відмовлявся від них.

Там пояснили, що здійснювали вручення військових повісток на підставі ст.23 Закону України "Про мобілізацію", "Про військовий обов`язок та військову службу". Начальник районного центру комплектування на суді зазначив, що підозрюваний, будучи засудженим за вироком суду за ст.336 КК України не має права на відстрочку від мобілізації, тому йому вручали повістки після ухвалення вироку суду. Він особисто підписував документ щодо доставки місцевого жителя до військомату.

Військком додав, що у нього були випадки, коли засуджені до іспитового терміну добровільно погоджувались на мобілізацію, а тому ухилянту вирішили повторно вручити повістки, але він від них відмовився.

Що вирішив суд

Суд визнав чоловіка винним за ст.336 КК України та засудив його до 3 років і 6 місяців позбавлення волі. Також суд врахував 6 місяців попереднього терміну покарання. А тому жителя Хмельниччини засудили до 4 років позбавлення волі.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Рівненщині чоловік у ТЦК письмово відмовився від повістки та мобілізації.

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