На Хмельниччині засуждено 67-річного дідуся за сексуальне насильство стосовно 11-річної онуки

Дідусь запросив до себе онуку на її день народження під приводом подарувати гроші, зачинив двері та вчинив стосовно дівчинки насильницькі дії сексуального характеру.

На Хмельниччині до 15 років тюрми засуджено 67-річного чоловіка за сексуальне насильство стосовно своєї онуки.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Прокурори у суді довели, що дідусь запросив до себе онуку на її день народження під приводом подарувати гроші. Тоді дівчинці виповнилося 11 років. Він зачинив двері у кімнату та вчинив стосовно неї насильницькі дії сексуального характеру.

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Засудженого викрила матір дитини, яка зайшла до кімнати. Вона повідомила про це правоохоронні органи.

Пізніше з’ясувалося, що це був не перший випадок вчинення ним сексуального насильства стосовно онуки.

До вироку суду чоловік перебував під вартою.

Відомості про нього буде внесено до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Нагадаємо, під Києвом 38-річний чоловік зґвалтував 13-річну родичку.

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