На Хмельниччині затримали пенсіонера, якого підозрюють у розбещенні власної онуки

У Хмельниькій області поліцейські затримали пенсіонера, якого підозрюють у розбещенні власної онуки.

Затриманому уже оголосили про підозру у вчиненні розпусних дій відносно малолітньої дівчинки. За скоєне йому може загрожувати до 8 років ув’язнення.

Про це повідомили у пресслужбі поліція Хмельницької області.

Зазнаається, що днями до поліції звернулася матір школярки. Жінка повідомила про те, що дідусь вчинив розпусні дії відносно її доньки.

Правоохоронці встановили, що пенсіонер проживав разом із донькою та онукою. Він вчинив фізичне розбещення власної онуки, яке виражалось в торканні статевих органів потерпілої. Про це стало відомо матері дитини, яка одразу ж звернулась до поліції.

Як повідомлялося, у Хмельницькому вбили 16-річну дівчину, поліцейським вдалося швидко знайти підозрюваного молодика. Тіло дівчини з ознаками насильницької смерті знайшли 6 липня на вулиці Вокзальній біля залізничного переїзду, який не працює.

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