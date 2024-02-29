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На Хмельниччині жінка забила молотком власного чоловіка у ліжку

На Хмельниччині жінка забила молотком власного чоловіка у ліжку

Дружина вбила власного чоловіка / Фото: pixabay.com

Зловмисниця відбуватиме покарання.

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд виніс вирок 38-річній місцевій жительці за вбивство чоловіка. 

Про це повідомила Хмельницька обласна прокуратура.

"Чоловік прийшов додому напідпитку і між парою виникла сварка. Жінка взяла з підсобного приміщення молоток та завдала щонайменше сім ударів по голові потерпілому, який лежав на ліжку. Від отриманих травм він помер на місці", – йдеться у повідомленні.

До вироку суду обвинувачена перебувала під вартою. Суд призначив їй покарання – позбавлення волі на десять років. 

Раніше стало відомо, що в одеському гуртожитку вбили чоловіка. Його тіло виявили на сходах. 

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