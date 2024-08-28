На Хмельниччині жінка вчинила наругу над українським прапором: фото

В соціальних мережах з’явилося відео, на якому невідома жінка на Хмельниччині спалює український прапор. Цю наругу над державним символом зафіксували камери спостереження.

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції у Хмельницької області, за виявленим фактом було відкрито кримінальне провадження.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що кримінальне правопорушення здійснила 29-річна мешканка міста Летичів.

Кадр із відео, на якому жінка спалює український прапор / Фото: Національна поліція Хмельницької області

"За свій вчинок жінка понесе відповідальність відповідно до ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України (наруга над державними символами)", – повідомили в поліції.

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Санкція цієї статті передбачає відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційного нагляду на строк до трьох років чи позбавлення волі на той самий строк.

Наразі працівники поліції встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, раніше у Хмельницькій області затримали ватажка банди, який працював на російську розвідку. Зловмисник залучив ще кількох жителів регіону для вчинення злочину. Вони підпалили два транспортні засоби військкомату за допомогою "коктейлів Молотова" і знімали це на відео для звіту окупантам.

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