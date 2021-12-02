На Хмельниччині знайшли два артилеристські фугасні снаряди: що робити, якщо ви натрапили на бомбу

Боєприпаси лежали у лісі неподалік селища.
На Хмельниччині місцеві мешканці знайшли в лісі два фугасні снаряди часів Другої світової війни.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.
Небезпечну знахідку виявили у лісі у Кам'янці-Подільському районі. Там поряд із селищем Закупне знайшли фугасну авіаційну бомбу ФАБ-100 та ФАБ-50. На місце інциденту викликали рятувальників та вибухотехніків.
“Їх буде знищено у встановленому порядку. Загалом з початку року сапери ДСНС Хмельниччини вилучили та знищили 1263 боєприпасів часів минулих війн”, — підкреслили у пресслужбі ДСНС області.
Що робити, якщо ви знайшли боєприпас
Рятувальники акцентують — якщо ви натрапили на небезпечну знахідку, її в жодному разі не можна чіпати руками. Це може призвести до детонації.
Забороняється
- Брати до рук.
- Не переносити.
- Не розбирати.
- Не кидати боєприпаси у багаття.
“Негайно повідомте про небезпечну знахідку до найближчого підрозділу Державної служби України з надзвичайних ситуацій за номером телефону “101”, — додали у ДСНС області.
Читайте також:
- В Одеській області на трасі знайшли мертвого чоловіка.
- У Запорізькій області затримали псевдоактивістів, які займалися рекетом.
- В Україні збільшується відсоток зникнення лісів: як цьому намагаються зарадити.