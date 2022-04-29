На Хмельниччині знесли пам’ятник комуністу Затонському і перейменували вулицю Чехова

У Хмельницькій області продовжують демонтовувати тоталітарні символи російсько-радянського окупаційного режиму.

У селі Лисець Дунаєвецької міської територіальної громади знесли пам’ятник Володимиру Затонському. Він був більшовицьким партійним діячем та одним з виконавців Голодомору-геноциду в Україні.

Про це повідомив один із співзасновник проєкту "Декомунізація. Україна" Вадим Поздняков.

"Для мене це особливо важливий гештальт через те, яка кількість моїх рідних загинула під час Голодомору. Геть з України!” – написав Поздняков у своєму Facebook.

Слід зауважити, що саме у цьому селі на Хмельниччині, а тоді ще Подільської губернії, Затонський народився 1888-го. До слова, обіймаючи посаду народного комісару освіти, Затонський зробив усе для закриття Кам'янець-Подільського державного українського університету, який згодом назвали на його честь.

Крім того, 28 квітня на сесії Хмельницької міської ради вулицю Чехова перейменували на Юрія Руфа - українського поета і громадського діяча. Він загинув від ворожого мінометного обстрілу 1 квітня 2022-го в Луганській області.

Як повідомлялося, у Хмельницькому близько 20 вулиць потребують перейменування: Гагаріна змінить назву на Героїв Маріуполя. До слова, процес декомунізації в місті триває вже шість років. Втім, протягом цього часу не змінили усі назви, пов’язані з Росією.

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