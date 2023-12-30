На Хмельниччину прямує ще одна група ворожих безпілотників: лунають вибухи

У ніч проти 30 грудня 2023 року Повітряні Сили ЗСУ попередили про те, що ще одна група ударних БпЛА територією Вінницької області у напрямку Хмельницької області.

Про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах.

На Хмельниччині чутно звуки вибухів, повідомляють очевидці. В області триває повітряна тривога.

Також раніше повідомлялося про ударні БпЛА в Хмельницькій області, курсом на Старокостянтинів.

"Старокостянтинів - працює ППО", - повідомляють моніторингові канали.

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Нагадаємо, вранці 29 грудня збройні сили РФ завдали масового ракетного обстрілу по Україні. Вибухи пролунали в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Львові та Києві. Сили ППО відбили наймасованішу атаку з повітря.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни випустили понад 100 ракет. "Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: "Кинджали", С-300, крилаті ракети, БпЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито", – написав Володимир Зеленський.

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