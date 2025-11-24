ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
147
Час на прочитання
1 хв

На горі Піп Іван вдарив сильний мороз: рятувальники попередили про небезпеку

Зима вже прийшла на гору Піп Іван — там вдарив мороз до мінус 12 градусів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Піп Іван 24 листопада

Піп Іван 24 листопада

Станом на ранок 24 листопада на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена. Вітер південно-західний 10 м/с, температура повітря -12⁰С.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.

«До уваги туристів! Вирушаючи в гори, обов’язково враховуйте погодні умови», — закликають у ДСНС.

Також мандрівникам радять встановити застосунок «Порятунок у горах».

Раніше ми повідомляли про погоду в Україні 24 листопада. Очікується, що буде хмарно з проясненнями. Невеликий сніг вночі можливий на Заході, зокрема в Карпатах. Вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 1-6° мороз, вдень близько 0°.

Вночі у північних та центральних областях дощі з мокрим снігом. На Чернігівщині та Сумщині спостерігатимуться значні опади. У більшості північних та центральних областей вдень без опадів. Температура вночі та вдень 3-8° тепла — у північних, Вінницькій областях 0-5° тепла.

На півдні та південному сході — вночі 5-10°, вдень 10-15°.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах пориви 15-20 м/с.

Детальніше про погоду у Києві та області — далі у матеріалі.

Дата публікації
Кількість переглядів
147
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie