На горі Піп Іван вдарив сильний мороз: рятувальники попередили про небезпеку

Піп Іван 24 листопада

Станом на ранок 24 листопада на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена. Вітер південно-західний 10 м/с, температура повітря -12⁰С.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.

«До уваги туристів! Вирушаючи в гори, обов’язково враховуйте погодні умови», — закликають у ДСНС.

Також мандрівникам радять встановити застосунок «Порятунок у горах».

Раніше ми повідомляли про погоду в Україні 24 листопада. Очікується, що буде хмарно з проясненнями. Невеликий сніг вночі можливий на Заході, зокрема в Карпатах. Вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 1-6° мороз, вдень близько 0°.

Вночі у північних та центральних областях дощі з мокрим снігом. На Чернігівщині та Сумщині спостерігатимуться значні опади. У більшості північних та центральних областей вдень без опадів. Температура вночі та вдень 3-8° тепла — у північних, Вінницькій областях 0-5° тепла.

На півдні та південному сході — вночі 5-10°, вдень 10-15°.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах пориви 15-20 м/с.

Детальніше про погоду у Києві та області — далі у матеріалі.