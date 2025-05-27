Сімейний лікар / © Credits

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Від 2025 року НСЗУ змінила правила скерування пацієнтів на діагностику. Якщо раніше сімейні лікарі могли виписувати направлення на майже всі види обстежень — від УЗД і рентгену до МРТ і КТ, — то тепер їхні повноваження обмежили.

Про це розповіла керівниця НСЗУ Наталія Гусак в інтерв’ю «УП. Життя».

Тепер медики первинної ланки можуть скеровувати лише на:

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УЗД (черевної порожнини, щитоподібної залози тощо),

рентген (грудної клітки, кінцівок),

холтерівський моніторинг,

ендоскопію (ШКТ, сечостатевої, дихальної систем),

базові лабораторні аналізи.

Складніші процедури, як-от МРТ, КТ, спірометрія чи спеціалізовані аналізи, тепер призначатимуть лише лікарі-спеціалісти.

За словами Гусак, мета нововведень — запобігти необґрунтованим призначенням, дублюванню направлень та оптимізувати маршрутизацію пацієнтів.

Хоча технічно сімейні лікарі можуть створити направлення на будь-які дослідження, НСЗУ не фінансуватиме ті, що виписані з порушенням нових правил.

Нагадаємо, в Україні зросла кількість хворих на алергію.

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