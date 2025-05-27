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На які дослідження більше не може направити сімейний лікар — нові правила НСЗУ
НСЗУ обмежила можливості первинної ланки: тепер складні аналізи виписуватиме лише спеціаліст.
Від 2025 року НСЗУ змінила правила скерування пацієнтів на діагностику. Якщо раніше сімейні лікарі могли виписувати направлення на майже всі види обстежень — від УЗД і рентгену до МРТ і КТ, — то тепер їхні повноваження обмежили.
Про це розповіла керівниця НСЗУ Наталія Гусак в інтерв’ю «УП. Життя».
Тепер медики первинної ланки можуть скеровувати лише на:
УЗД (черевної порожнини, щитоподібної залози тощо),
рентген (грудної клітки, кінцівок),
холтерівський моніторинг,
ендоскопію (ШКТ, сечостатевої, дихальної систем),
базові лабораторні аналізи.
Складніші процедури, як-от МРТ, КТ, спірометрія чи спеціалізовані аналізи, тепер призначатимуть лише лікарі-спеціалісти.
За словами Гусак, мета нововведень — запобігти необґрунтованим призначенням, дублюванню направлень та оптимізувати маршрутизацію пацієнтів.
Хоча технічно сімейні лікарі можуть створити направлення на будь-які дослідження, НСЗУ не фінансуватиме ті, що виписані з порушенням нових правил.
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