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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
5847
Час на прочитання
1 хв

На які дослідження більше не може направити сімейний лікар — нові правила НСЗУ

НСЗУ обмежила можливості первинної ланки: тепер складні аналізи виписуватиме лише спеціаліст.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Сімейний лікар

Сімейний лікар / © Credits

Від 2025 року НСЗУ змінила правила скерування пацієнтів на діагностику. Якщо раніше сімейні лікарі могли виписувати направлення на майже всі види обстежень — від УЗД і рентгену до МРТ і КТ, — то тепер їхні повноваження обмежили.

Про це розповіла керівниця НСЗУ Наталія Гусак в інтерв’ю «УП. Життя».

Тепер медики первинної ланки можуть скеровувати лише на:

  • УЗД (черевної порожнини, щитоподібної залози тощо),

  • рентген (грудної клітки, кінцівок),

  • холтерівський моніторинг,

  • ендоскопію (ШКТ, сечостатевої, дихальної систем),

  • базові лабораторні аналізи.

Складніші процедури, як-от МРТ, КТ, спірометрія чи спеціалізовані аналізи, тепер призначатимуть лише лікарі-спеціалісти.

За словами Гусак, мета нововведень — запобігти необґрунтованим призначенням, дублюванню направлень та оптимізувати маршрутизацію пацієнтів.

Хоча технічно сімейні лікарі можуть створити направлення на будь-які дослідження, НСЗУ не фінансуватиме ті, що виписані з порушенням нових правил.

Нагадаємо, в Україні зросла кількість хворих на алергію.

Дата публікації
Кількість переглядів
5847
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