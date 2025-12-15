На які компроміси Україна може піти на переговорах з Росією: результати опитування

На які компроміси з Росією українці ніколи не підуть. / © Володимир Зеленський

Реклама

На запитання «які компроміси на мирних переговорах з Росією ви вважаєте допустимими», 40,2% українців відповіли, що Україна не має тимчасово відмовлятися від відвоювання окупованих територій. Хоча у 2024 році таких було більше — 53,2%.

Про це свідчать дані дослідження Info Sapiens на замовлення Центру «Нова Європа», проведеного від 5 до 26 листопада 2025 року (вибірка — 1000 респондентів).

Погоджуватися на юридичне визнання окупованих територій російськими та скорочення української армії взагалі недопустимим вважають 76,6% та 77,9% опитаних відповідно. Проти надання російській мові державного статусу та відмови від вступу України до ЄС виступають 73% та 51% відповідно. Ще 64,1% категорично відкидають скасування санкцій проти Росії.

Реклама

«Більшість українців відкидають ключові політичні та безпекові компроміси, які Росія традиційно намагається нав’язати як умови переговорів. Хоча позиції українців за останні роки щодо окремих питань дещо пом’якшилися, загальна логіка суспільних настроїв залишається незмінною», — йдеться в дослідженні.

При цьому 51,4% респондентів відповіли, що братимуть участь у протестних акціях, якщо Україна під час переговорів піде на компроміси, які, на думку опитаних, будуть неприйнятними.

Результати опитування також демонструють доволі критичне ставлення українців до підтримки США, які зараз і просувають «мирний» план врегулювання війни, більшість пунктів якого є прямими російськими вимогами щодо капітуляції України.

Так, 65,3% українців вважають, що Сполучені Штати роблять недостатньо для перемоги України. Натомість внесок країн Європи (держав-членів ЄС, Великої Британії, Норвегії) оцінюється позитивно: 57,3% опитаних вважають європейські зусилля достатніми.

Реклама

«Ці показники відображають головні тенденції у сприйнятті міжнародної підтримки з боку ключових партнерів. Із приходом до влади Трампа поглибилося розчарування в динаміці американської допомоги, особливо на тлі затримок із пакетами військової підтримки, переходу на комерційні засади постачання критично необхідного озброєння, а також суперечливих політичних заяв із Вашингтона. Європа помітно вирізняється на тлі США, однак і тут є важливий нюанс: майже 40% українців вважають зусилля європейських партнерів недостатніми», — також йдеться в дослідженні.