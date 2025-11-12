Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко / © Держприкордонслужба України

Реклама

Підставою для виїзду бізнесмена Тимура Міндіча за кордон під час воєнного стану стала наявність трьох неповнолітніх дітей.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі «Суспільному».

Демченко зауважив, що наявність трьох неповнолітніх дітей є підставою для виїзду чоловіків, яку передбачено чинними нормами законодавства. Тож батькам із трьома і більше дітьми до 18 років дозволено тимчасово перетинати державний кордон під час воєнного стану, нагадав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Реклама

Раніше ДПСУ підтвердила перетин кордону Тимуром Міндічем. Там зазначили, що Міндіч був оформлений в одному з пунктів пропуску. Він мав «всі необхідні документи».

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо про обшуки НАБУ у Тимура Міндіча та про його втечу з України за кілька годин до слідчих дій.

Згодом НАБУ підтвердило, що бізнесмен виїхав з України. Детективи бюро пообіцяли повернути його до України.