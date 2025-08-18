ТСН у соціальних мережах

На яку погоду чекати в Україні 19 серпня: прогноз синоптикині

Завтра, 19 серпня, в Україні опадів не прогнозують.

У вівторок, 19 серпня, в Україні буде сонячно. Очікується тепла і суха погода.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Температура повітря протягом дня становитиме:

  • у західних областях — +20+24 градуси,

  • на півночі — +22+26,

  • у центральній частині — +24+27 (на Вінниччині +20+22),

  • на сході — +25+27,

  • у південній частині — +25+30 градусів.

У Києві 19-го серпня очікується суха малохмарна погода. Температура повітря — близько +25 градусів.

“У середині тижня стане тепліше чи й спекотніше, на День прапора зʼявляться грозові дощі, почнеться зниження температури повітря, лише на сході ще пектиме спека. А ось на День Незалежності в Україні погода вирівняється, спеки сильної не буде ніде, багато сонця і комфортна температура повітря”, — зауважила синоптикиня.

Втім прогнози будуть уточнюватися.

Нагадаємо, понеділок, 18 серпня, буде найспекотнішим у південних і східних регіонах країни, де температура повітря сягатиме +30…+35 градусів. У центральній та західній частині очікується більш комфортна, місцями навіть прохолодна погода, а на Закарпатті та Прикарпатті пройдуть короткочасні дощі.

У Києві понеділок буде без опадів, температура вдень підніметься до +20…+22 градусів, вночі стовпчики термометрів опустяться до +12…+15 градусів. Синоптикиня зауважила, що попри невисоку температуру у столиці, літня погода ще тримається, тож не варто поспішати ховати літній одяг.

