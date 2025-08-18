- Дата публікації
На яку погоду чекати в Україні 19 серпня: прогноз синоптикині
Завтра, 19 серпня, в Україні опадів не прогнозують.
У вівторок, 19 серпня, в Україні буде сонячно. Очікується тепла і суха погода.
Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
Температура повітря протягом дня становитиме:
у західних областях — +20+24 градуси,
на півночі — +22+26,
у центральній частині — +24+27 (на Вінниччині +20+22),
на сході — +25+27,
у південній частині — +25+30 градусів.
У Києві 19-го серпня очікується суха малохмарна погода. Температура повітря — близько +25 градусів.
“У середині тижня стане тепліше чи й спекотніше, на День прапора зʼявляться грозові дощі, почнеться зниження температури повітря, лише на сході ще пектиме спека. А ось на День Незалежності в Україні погода вирівняється, спеки сильної не буде ніде, багато сонця і комфортна температура повітря”, — зауважила синоптикиня.
Втім прогнози будуть уточнюватися.
Нагадаємо, понеділок, 18 серпня, буде найспекотнішим у південних і східних регіонах країни, де температура повітря сягатиме +30…+35 градусів. У центральній та західній частині очікується більш комфортна, місцями навіть прохолодна погода, а на Закарпатті та Прикарпатті пройдуть короткочасні дощі.
У Києві понеділок буде без опадів, температура вдень підніметься до +20…+22 градусів, вночі стовпчики термометрів опустяться до +12…+15 градусів. Синоптикиня зауважила, що попри невисоку температуру у столиці, літня погода ще тримається, тож не варто поспішати ховати літній одяг.