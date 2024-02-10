На Івано-Франківщині брат вбив сестру, а тіло закопав у лісі: моторошні подробиці вбивства

У селі Мирне зникла 55-річна мешканка. До поліції звернувся її син.

Про це повідомили у поліції Івано-Франківській області.

На пошуки жінки негайно був зорієнтований особовий склад поліції. Правоохоронці опитали сусідів, знайомих, перевірили камери відеоспостереження.

Наступного дня співробітники поліції виявили закопане тіло жінки, зі слідами насильницької смерті, в лісовому масиві у одному із населених пунктів Івано-Франківського району.

Надалі було встановлено, що до вчинення злочину може бути причетний брат загиблої. Його затримали в Одесі, де він переховувався.

Як стало відомо, він приїхав на Прикарпаття, щоб вбити сестру. Чоловік проник до помешкання родички, де задушив її. Після чого вивіз тіло до лісу та закопав.

Фігуранта слідчі затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Затриманому повідомлено про підозру. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Нагадаємо, у Миколаївській області батько зарубав сокирою рідного сина.

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