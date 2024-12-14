На Івано-Франківщині чоловік викрав "Ниву", щоб відвезти козу до монастиря

У селі Зелене Верховинського району Івано-Франківської області чоловік викрав автомобіль "Нива", щоб відвезти козу до монастиря.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Подія сталася в серпні цього року. Вранці мешканець Святотроїцького Дуконського монастиря пішов до лісу по гриби. Повернувшись, він побачив на території монастиря припарковану "Ниву". Він дізнався, що машину залишив незнайомий йому чоловік, який має ввечері її забрати. Втім, ні того дня, ні наступними власник не забрав авто. Тож, чоловік вирішив взяти транспортний засіб, щоб поїхати у своїх справах – привезти до монастиря козу із села Черемошне.

Двері автомобіля не були зачинені, однак ключа запалювання у автомобілі не було, тому він з'єднав дроти замка запалювання та таким чином завів двигун автомобіля, та поїхав. Повертаючись назад та проїхавши приблизно 60-70 км, він заїхав до села Грамотне, щоб забрати до монастиря продукти, однак коли він зупинився біля магазину, до нього під'їхали працівники поліції та повідомили, що власник вказаного автомобіля звернувся із заявою про його викрадення. Після цього, автомобіль у нього забрали, а він поїхав із поліцейськими до відділка.

Крадій визнав свою провину у суді. Попри прохання потерпілого суворо не карати обвинуваченого, його посадили за ґрати на три роки.

Нагадаємо, у Львові невістка не запросила свекруху на кладовище і поплатилась за це. Невістка стверджувала, що свекруха образилась на неї і тому викликала поліцію.

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