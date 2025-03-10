На Івано-Франківщині чоловік з ножем напав на працівників ТЦК: що відомо про наслідки

В Івано-Франківській області 10 березня чоловік поранив двох працівників ТЦК під час перевезення його до військкомату. Одного з військових госпіталізували, а інший відмовився їхати до лікарні.

Про це повідомили в Івано-Франківському обласному ТЦК та СП, пише sud.ua.

Відомо, що військовозобов'язаний, житель Івано-Франківської області, завдав двох ударів ножем старшому солдату, поранивши його в шию, а іншого військового поранив у груди.

Чоловікові після скоєного вдалося втекти, але його затримали працівники Коломийського районного відділу поліції.

Дії чоловіка можуть кваліфікувати як посягання на життя військовослужбовця та перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Нападникові тепер загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Наразі один працівник ТЦК перебуває в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні. Його стан оцінюється як середньої тяжкості, проте загрози життю немає. Інший дістав лише легке поранення.

Додамо, що офіційне повідомлення про подію зі сторінки обласного ТЦК та СП з невідомих причин видалили, додає "24 Канал".

Раніше йшлося про те, як у Дніпрі водій Tesla покатав співробітника ТЦК на капоті.

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