На Івано-Франківщині чоловікам пропонують відстрочку від мобілізації: шукають будівельників

Мешканцям Івано-Франківської області пропонують стати добровольцями на будівництві укріпрайонів на Донбасі. Взамін гарантують відстрочку від призову до армії.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Івано-Франківської ОВА.

Під час наради з керівниками структурних підрозділів заступник начальника ОВА Вадим Созоник оголосив, що на Прикарпатті шукають людей, котрі б допомогли з будівництвом фортифікаційних споруд в Донецькій області.

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“Загалом потрібно 300 осіб. Заробітна плата складатиме 20 тисяч гривень. Окрім того, людей забезпечать житлом та харчуванням. Ті, хто погодяться допомогти з будівництвом оборонних споруд, отримають відстрочку від призову на період будівництва”, - йдеться у повідомленні.

За словами Вадима Созоника, в області є вся необхідна техніка для будівництва фортифікацій, не вистачає лише людей.

Голів територіальних громад Івано-Франківщини просять допомогти із будівельними бригадами.

Нагадаємо, в Івано-Франківську на понад 100 тисяч гривень оштрафували блогера, який створив мережу Telegram-каналів та поширював там інформацію про роздавання повісток.

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