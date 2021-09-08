На Івано-Франківщині майже всі школи знову закриють на карантин

На Івано-Франківщині майже всі школи знову закриють на карантин

В області недостатній рівень вакцинації освітян.

Голова Івано-Франківської обласної адміністрації Світлана Онищук повідомила, що з понеділка, 13 вересня, більшість закладів освіти на Прикарпатті перейдуть на дистанційну форму навчання.

Таку заяву очільниці Івано-Франківської області цитують в ефірі телеканалу "Україна 24".

"З понеділка (13 вересня, - ТСН) заклади освіти переходять на дистанційну форму навчання, позаяк ключовою умовою для проведення звичного режиму навчання є вакцинація понад 80% педагогів”, - повідомила Світлана Онищук.

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За її словами, тільки 15 шкіл на Прикарпатті імунізували своїх педагогів на 80%. У цих закладах навчання буде відбуватися у звичайному режимі.

Загалом на Івано-Франківщині вакциновано лише 29% вчителів.

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківську пообіцяли премію вчителям, які до 31 серпня щепляться від коронавірусу хоча б однією дозою вакцини.

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