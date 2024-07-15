На Івано-Франківщині обірвався міст з матір'ю та двома дітьми: загинула дівчинка

На Івано-Франківщині під час переходу дерев’яним мостом, що на річці Пістинька, у воду впала 30-річна жінка з двома дітьми – 3-річним хлопчиком та 9-річною дівчинкою.

Про це повідомили у ДСНС Івано-Франківської області.

З’ясувалось, коли мати з дітьми переходили дерев’яним містком, відбувся раптовий приплив води та місток обірвало.

"Маму та хлопчика врятували з річки місцеві мешканці, а дівчинку знесло водою. Рятувальники здійснювали пошуки за допомогою катамарана та виставили 5 спостережних постів", - йдеться в повідомленні.

Згодом місцеві мешканці за шість кілометрів від місця події виявили тіло дівчинки. Рятувальники з працівниками поліції транспортували тіло дитини до берега.

Нагадаємо, на Закарпатті в озері потонули двоє дітей.

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